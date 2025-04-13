سيد عبد الحفيظ: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب له

علّق سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، على التعادل مع بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الحسم في مسابقة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وقال عبد الحفيظ، عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "المباراة كانت فقيرة جدًا فنيًا في مجملها، وكنت أنتظر أداءً أفضل من الفريقين".

وتابع: "بيراميدز امتلك جانبًا تنظيميًا جيدًا، لكنه افتقر للفاعلية الهجومية، أما كولر فلم يكن جريئًا في تعامله مع المباراة".



وأضاف: "اللقاء خدم الأهلي بعد طرد أحد لاعبي بيراميدز، لكنني تعجبت من خروج أشرف بن شرقي وحسين الشحات، وهما من أصحاب الحلول داخل الملعب".

وأستكمل: "هذا ليس التوقيت المناسب للحكم على كولر، الأهلي لم يفقد آماله في الدوري، رغم أن فرص بيراميدز تبدو أكبر حاليًا، لكن ما زالت هناك 6 مباريات متبقية كما أن الأهلي أمامه مواجهة مهمة أمام صن داونز في بطولة إفريقيا".



واتم: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة على أشرف داري لم تحتسب له ، وطرد مهند لاشين غير مستحق وقرار خاطىء ".