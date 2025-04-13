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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تقترب إقالته؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة في مصير كولر مع الأهلي

الأهلي و بيراميدز
الأهلي و بيراميدز
علا محمد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إجماع داخل مجلس إدارة الأهلي على ضرورة رحيل المدير الفني مارسيل كولر.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه على موقع فيسبوك: "يبدو أن هناك إجماعًا على رحيل كولر داخل مجلس إدارة الأهلي. يبدو أنها الأيام الأخيرة لمدرب الأهلي ويتم الآن تحضير البديل".

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وحاول الأهلي إحراز هدف مبكر حيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.

وواصل الأهلي الضغط، وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيدًا عن الشباك، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

وأنقذ محمد الشناوي، حارس الأهلي، هدفًا محققًا في شباك فريقه من تصديه لتسديدة كريم حافظ لاعب بيراميدز في الدقيقة 16.

ونشط بيراميدز بعد مرور 15 دقيقة، حيث سيطر على مجريات المباراة، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

الناقد الرياضي عمرو الدردير كولر مجلس إدارة الاهلي محمد الشناوي بيراميدز

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