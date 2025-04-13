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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يشن هجومًا ناريًا على «كولر»: فقد ثقة اللاعبين والمجلس مش طايقينه

هجوم ناري من أمير هشام على كولر: فقد ثقة اللاعبين و المجلس مش طايقينه
هجوم ناري من أمير هشام على كولر: فقد ثقة اللاعبين و المجلس مش طايقينه
علا محمد

علّق الإعلامي أمير هشام على نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر تصريحاته عبر برنامجه "بلس 90"، قائلًا: "هناك حالة غليان ضد مارسيل كولر، وبعض أعضاء مجلس الإدارة مش طايقين المدرب، وينتظرون اليوم الذي يرحل فيه، لكنهم لا يملكون من الأمر شيئًا، لأن ملف الكرة تحت إشراف الكابتن محمود الخطيب، بالتعاون مع لجنة التخطيط الموجودة حتى الآن، بالإضافة إلى محمد رمضان المدير الرياضي، ونائبه محمد شوقي".

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين، وحاول الأهلي إحراز هدف مبكر، حيث أهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة.

وواصل الأهلي الضغط، وعاد إمام ليهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11، وردت الكرة إلى حسين الشحات الذي سددها بعيدًا عن الشباك. كما أشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري بسبب الخشونة مع فيستون ماييلي.

وأنقذ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، هدفًا محققًا بعدما تصدى لتسديدة قوية من كريم حافظ، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 16.

ونشط بيراميدز بعد مرور 15 دقيقة، وبدأ في السيطرة على مجريات المباراة، وتعرض يحيى عطية الله لإصابة قوية غادر على إثرها ملعب المباراة في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

الاعلامي أمير هشام الأهلي بيراميدز مارسيل كولر محمود الخطيب محمد رمضان المدير الرياضي

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