أمير هشام: إصابات في الأهلي قبل مواجهة صنداونز.. وكولر في مأزق مع معلول

أكد الإعلامي أمير هشام أن يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي، تعرض للإصابة في لقاء بيراميدز بشد أو تمزق في الخلفية، وسيخضع لفحص طبي خلال مران الغد. وبناءً على ذلك، سيغيب بنسبة كبيرة عن لقاء صنداونز. كما أضاف أن كريم الدبيس أصيب بكدمة في الكاحل وسيخضع لفحص إضافي.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" الذي يُبث عبر فضائية النهار: "هل سيستمر مارسيل كولر في سياسة العناد مع علي معلول في لقاء صنداونز؟ وما أعرفه أن اللاعب يتدرب بشكل جيد في الفترة الأخيرة. القصة كلها تتعلق بالعناد من جانب المدرب، وإذا استمر على هذا النهج، فلن يسافر اللاعب إلى جنوب إفريقيا".

وأضاف: "من الممكن أن يلعب مصطفى العش في مركز الظهير الأيسر، وسنرى كيف سيتعامل المدرب مع الأمر".

وأشار إلى أن بيراميدز استعد للموسم الحالي بشكل جيد، ولديه مدير فني متميز، كما قام بتدعيم صفوفه بشكل ممتاز. ويستحق الفريق التحية على منافسته القوية هذا الموسم، حيث أصبح أمامه فرصة للفوز بالثلاثية: الدوري، والكأس، ودوري أبطال إفريقيا.

وتابع: “بيراميدز افتقد لعدد من اللاعبين مثل بلاتي توريه، رمضان صبحي، وإبراهيم عادل، ورغم ذلك لم يستطع الأهلي تحقيق الانتصار”.