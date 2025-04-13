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إلهام أبو الفتح تكتب: بشرى سارة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إلهام أبو الفتح تكتب: بشرى سارة

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إسراء صبري

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «بشرى سارة».

وقالت إلهام أبو الفتح: بشرى زفها إلينا رئيس الوزراء أن هذا الصيف سيكون بلا انقطاع فى الكهرباء وبلا تخفيف أحمال. والحكومة ستتحمل أعباء مالية كبيرة نظير عدم تخفيف الأحمال، نتمنى تحقيق هذا الوعد؛ لأن هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب قطع الكهرباء. 
هذا التصريح بعث الأمل في قلوبنا فقد تعبنا من الانقطاعات المتكررة للكهرباء فى العامين الماضيين، التى كانت تؤثر على حياتنا بشكل كبير.

وتابعت إلهام أبو الفتح: فى كل صيف، كان انقطاع الكهرباء يعنى بداية معاناة يومية. في كل مكان لا أنسى ما حدث فى يوليو 2023، عندما انقطع التيار الكهربائى عن مستشفى أم المصريين بالجيزة، مما أدى إلى نقل 5 حالات حرجة، من بينهم رضيع حديث الولادة، إلى مستشفيات أخرى لضمان استمرارية الرعاية.. وفي مارس 2023، عندما تعرض مستشفى المحلة العام لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، مما استدعى نقل المرضى من وحدات العناية المركزة إلى مستشفيات أخرى بها محولات حفاظًا على سلامتهم.

وأضافت: عندما تنقطع الكهرباء تتحول البيوت إلى أفران، أطفال ينامون وهم يتصببون عرقًا، مرضى وكبار سن يختنقون من الحر، وأجهزة تتعطل، وأطعمة تفسد.. أسانسير يتعطل بمَن فيه، مستشفى تخسر مرضاها وأطفال يموتون فى الحضانات ولقمة عيش تنقطع لان البعض خسر أعماله بسبب انقطاع التيار، والبعض الآخر عانى نفسيًا بسبب الشعور بعدم الاستقرار الذى يعيشه يوميًا. هذه المعاناة كانت تؤثر على حياة كل شخص، خاصة فى الحر الشديد.

واختتمت قائلة: الكهرباء ليست رفاهية، بل أساس من أساسيات الحياة. وجودها يعنى الراحة، الأمان، انقطاع الكهرباء، حتى لو لأوقات قليلة، يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للناس ويزيد من معاناتهم، فلدينا امتحانات والحر الشديد البشرى، التى بشرنا بها رئيس الوزراء بشرى جيدة جدا، خاصة ان الحكومة ستتحمل هذه التكاليف، نتمنى ان تكون هناك حملات لترشيد الاستهلاك رغم عدم قطع الكهرباء. اعلم أن أسعار الكهرباء أصبحت نارا وهذا السعر العالى يرشّد الاستهلاك بحد ذاته إنما وجود حملات للترشيد وتوعية الناس مهم جدا. نشكر رئيس الوزراء، ونشكر الحكومة أنها وعدت على الأقل أن هذا الصيف سيكون خاليا من قطع الكهرباء ومن المعاناة، بالتأكيد أن الحكومة ستلتزم بالوعد، وسيكون صيفا مختلفا عن السنين الماضية.

إلهام أبو الفتح صدى البلد تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء

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