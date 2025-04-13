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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرار قلة الأفلام في موسم عيد الفطر وظهور الأسماء الشابة

مصطفى الكيلاني الناقد الفني
مصطفى الكيلاني الناقد الفني
إسراء صبري

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إن الأعياد هي موسم الشباب لحضور الأفلام في السينما، متابعا: “فيلم سيكو سيكو حقق نجاحا واضحا خلال عرضه”.

وأضاف "الكيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيلم “الحريفة” حقق نجاحا واضحا رغم أنه لم يعرض في مواسم إجازة.

واستطرد: “الجيل الجديد أصبح لا يفرق معه فكرة وجود النجم، ولكن يهتم بالمواضيع التي تهمه وتجذبه”.

وذكر أن الجيل الجديد يرغب في أفلام متكاملة، معقبا: “عصام عمر وطه دسوقي أثق في اختياراتهم، ولكن تقييم الفيلم كان معتمدا على الجيل الجديد ومدى حبه له، وبالفعل الفيلم حقق نجحا واضحا لدى الجيل الجديد”.

وشهدت إيرادات فيلم “سيكو سيكو” ارتفاعا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حقق 100 مليون جنيه حتى الآن منذ طرحه فى دور العرض فى موسم عيد الفطر 2025.

ومن المقرر أن يطرح فيلم “سيكو سيكو” فى دور العرض السعودية شهر مايو المقبل.  

وقصة فيلم سيكو سيكو تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.
 

سيكو سيكو فيلم سيكو سيكو فيلم الحريفة

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