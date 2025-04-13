سبب مشادة إمام عاشور ومدرب بيراميدز

أكد كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن المشادة التي وقعت بينه وبين إمام عاشور لاعب الأهلي خلال لقاء الفريقين، كانت نتيجة عصبية الملعب ولا يجب تضخيمها، مشددًا على أنها "أمور تحدث داخل المستطيل الأخضر وينبغي أن تبقى هناك".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة دوري Nile، وانتهت بالتعادل 1-1.

يوريتشيتش: "عصبية الملعب وراء المشادة مع إمام عاشور

وقال المدرب الكرواتي تعليقًا على المشادة:

“لم يحدث شيء كبير مع إمام عاشور. ما حدث مجرد عصبية ملعب، والمباريات الكبيرة مليئة بالمشاعر والانفعالات، ويجب ألا تخرج الأمور عن سياقها الطبيعي.”



وأضاف بحدة ردًا على سؤال أحد الصحفيين:

"إذا كان هدف الأهلي جاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لماذا تسألني عن سبب عصبيتي؟ هذا وحده كافٍ لتفسير كل شيء".

كما وجه يوريتشيتش انتقادات لاذعة للتحكيم، خاصة بعد طرد لاعب فريقه مهند لاشين، موضحًا أن الحكم لم يكن يعلم أن لاشين حصل على بطاقة صفراء أولى قبل منحه الثانية، واصفًا هذا الخطأ بأنه "غير مقبول" في مباراة بهذا الحجم.

وأضاف: "دائمًا نلعب أمام الأهلي بـ10 لاعبين وليس 11. هذا أمر تكرر كثيرًا، ورغم ذلك ننجح في الصمود وتحقيق نتائج جيدة، لأن الأهلي هو أقوى فريق في إفريقيا".

وعن تأثير إصابة إبراهيم عادل وغياب عدد من العناصر، أوضح مدرب بيراميدز أن أربعة لاعبين أساسيين غابوا عن اللقاء بسبب الإصابة، لكنه فضل الإشادة بمن شاركوا، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية رغم الظروف الصعبة.

واختتم حديثه قائلاً:

"أنا فخور بلاعبي بيراميدز، لقد لعبوا بروح عالية رغم النقص العددي والإصابات، وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة أفضل لولا بعض التفاصيل".

موعد مباراة الأهلي القادمة

يواجه الأهلي فريق فاركو يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة للبطولة.



ورغم خروج الأهلي رسميًا من البطولة بعد خسارته في الجولتين السابقتين أمام طلائع الجيش وإنبي، فإن المباراة تمثل فرصة للجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لمواجهة صن داونز الأفريقية.

يستعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة 19 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.