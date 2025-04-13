محافظ الدقهلية يترأس لجنة جهاز شباب الخريجين

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، زيادة حد الإقراض للمستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين بدون فوائد إلى 70 ألف جنيه بدلا من 60 ألف، كما قرر رفع سن المقترضين من 40 سنة إلى 45 سنة لتوسيع دائرة المستفيدين من قروض جهاز شباب الخريجين وزيادة حجم وعدد المشروعات وزيادة فرص العمل للشباب.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة المراجعة الدورية لأنواع الأنشطة والمشروعات المقامة وتحليلها لتحديد المشروعات الأكثر نجاحاً وربحية لأصحابها، للتركيز عليها وتعظيمها، على أن يشمل التحليل نوع النشاط أو المشروع وموقعه ومعرفة المناطق الأكثر إقبالا على طلب القروض والأنشطة الاكثر انتشارا.

كما استعرض المحافظ سبل تعظيم الاستفادة من القروض الممنوحة، وزيادة أعداد المتقدمين للجهاز للحصول على قروض ميسرة بدون فوائد، وسرعة البت فيها وذلك للمساهمة في إقامة مشروعات انتاجية وخدمية وتجارية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأكد أن اللجنة تنعقد، لدعم شباب الخريجين لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة، تعمل على خلق فرص عمل جديدة دعما للاقتصاد القومي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، بدر السيد بدر مدير عام الشئون المالية والادارية، وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين، وعضو من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية.