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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ هندسة الطاقة: الرسوم الجمركية أداة توازن لمواجهة نقص مخزون النفط في امريكا

د/ جمال القليوبي
د/ جمال القليوبي
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن الولايات المتحدة تلجأ إلى فرض الرسوم الجمركية كأداة توازن في مواجهة نقص المخزون الاستراتيجي من النفط.

وأشار القليوبي، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هذه الإجراءات لا تأتي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المتأرجحة، إذ باتت الأسواق الأمريكية تشهد تضخمًا متزايدًا، حيث ارتفع معدل التضخم من 2% ليبلغ لأول مرة 4%، كما بلغت البطالة 6.2% عقب فرض هذه التعريفات الجمركية.

وأوضح أن واشنطن تعتمد هذه الرسوم كستار مرحلي لتغطية ثلاث شرائح اقتصادية، من بينها تعويض نقص المخزون النفطي عبر إبرام عقود سريعة، مؤكدًا أن هذا النهج لن يكون طويل الأمد، في ظل الرد الصيني الحاسم الذي ينبئ بمواجهة اقتصادية حادة بين الطرفين.

وأضاف أن الصين، بقدرتها على المناورة الاقتصادية، ستظل الطرف الأكثر صلابة في هذه المعادلة، حيث تتحضر لمواجهة التداعيات الأمريكية بإجراءات مضادة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي.

جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة البترول الطاقة النفط

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