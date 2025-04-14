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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

اسعار الحديد عالميا ومحليا
اسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تراجعت أسعار الخردة  لتسجل 365 دولار / طن خلال مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 13 دولار  مقارنة باسعار الاسبوع الماضي، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.

وشهدت أسعار خام الحديد انخفاضا لتسجل 98 دولار / طن بتراجع مقارنة 103  دولار / طن بأسعار الاسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 440 – 470 دولار للطن. بينما كانت ما بين 440 – 475 دولار للطن في الاسبوع الماضي.

 واستقرت اسعار حديد التسليح ما بين 545 – 585 دولار/ طن. بينما كانت  ما بين 545 – 585 دولار للطن في الاسبوع الماضي .

أسعار الحديد محليا

ونستعرض أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، وفقا لأحدث الأسعار المعلنة من المصانع في مصر.

أسعار الحديد في مصر اليوم  الإثنين

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه للطن خلال مارس الماضي.

وسجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز  نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم الإثنين. 

بلغ سعر الطن نحو  38.250 ألف جنيه من حديد بشاي  اليوم الإثنين.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال  اليوم الإثنين.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل  اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الطن  نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي  اليوم.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 جنيها اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم الإثنين.


 

أسعار الخردة أسعار خام الحديد مربعات الصلب – البيلت حديد التسليح

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