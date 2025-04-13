سلة الزمالك تتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على بتروجيت 89 - 56

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 89 - 56، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20/17

37/28

61/43

89/56

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك في دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر، الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري وهليوبوليس.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".