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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روجينا: مشهد طرد هند من أصعب مشاهد حسبة عمري واستغرق 10 ساعات تصوير

روجينا
روجينا
شروق سلامة

كشفت الفنانة روجينا عن كواليس أحد أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل “حسبة عمري”، وهو مشهد طرد شخصية “هند” من منزلها، مؤكدة أن المشهد كان مليئًا بالمشاعر الصادمة، خاصة أن الشخصية كانت تتمتع بالقوة ولم تتوقع أبدًا أن تُطرد.

وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة، قالت روجينا: “أصعب المشاهد بالنسبة لي كان مشهد طرد هند من البيت، لأنها رغم قوة شخصيتها اتطردت وهي مش متخيلة ده يحصل، وكانت لسه مجوزة بنتها.” وأشارت إلى أن تصوير المشهد استغرق نحو 10 ساعات متواصلة نظرًا لتفاصيله الدقيقة.


 

وأضافت روجينا أنها استلهمت ملامح شخصية “هند” من نساء حقيقيات مررن بتجارب قاسية، موضحة: “شوفت شخصيات كده لكن أضعف من هند بكتير، وأنا بحب أقدّم شخصيات الست القوية اللي ليها صوت وكلمة، ومؤمنة إن ربنا خلق المرأة قوية.”


كرّم الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة روجينا خلال استضافتها في برنامج “واحد من الناس” عبر قناة الحياة، ومنحها درع التكريم تقديرًا لما قدمته من أعمال فنية متميزة، وعلى رأسها دورها في مسلسل “حسبة عمري”.

من جانبها، أهدت روجينا درع التكريم إلى زوجها الفنان أشرف زكي، مؤكدة أنه الأحق به، لما قدمه من دعم كبير لها طوال فترة التصوير، واصفة إياه بـ”الجندي المجهول” في نجاح هذا العمل، ومشيرة إلى إيمانه العميق بفكرة المسلسل منذ البداية.


 

وشهدت الحلقة حضور أسرة المسلسل، حيث ناقش الإعلامي عمرو الليثي فكرة العمل التي تُطرح لأول مرة في الدراما المصرية، وهي قضية “حق الكد والسعاية”، وتم تسليط الضوء عليها بشكل مؤثر وواقعي.

وضمّت الحلقة حضور كل من روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجهين الجديدين عمر روزيق وريم عامر، كما شارك في الحوار عدد من العلماء والمفكرين من بينهم الدكتور سعد الدين الهلالي، الدكتور مصطفى عبد السلام، والشيخ خالد الجمل، إلى جانب الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، التي علّقت على أهمية تناول المسلسل لهذه القضية.

حسبة عمري 

تدور أحداث “حسبة عمري” حول سوسن (روجينا)، التي تُطرد من منزل الزوجية بعد خلاف حاد مع زوجها، وتقرر المطالبة بحقها في “الكدّ والسعاية”، ساعيةً للحصول على نصف ممتلكاته بعد أن تطلق نفسها منه.

أبطال العمل

المسلسل من بطولة روجينا، محمد رضوان، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، ومحمود البزاوي، ومن تأليف محمود عز، وإخراج مي ممدوح


 

روجينا حسبة عمري محمد رضوان

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