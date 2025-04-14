هاجر الشرنوبي تطالب بتعديل قانون الرؤية: مش منطقي أب يشوف أولاده ساعة في الأسبوع

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن استيائها من قانون الرؤية الحالي، مشيرة إلى أنه لا يحقق مصلحة الطفل أو الأب، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وقالت هاجر الشرنوبي، إن القانون يحتاج إلى تعديل جذري، موضحة: “مش منطقي أب يشوف أولاده مرة في الأسبوع ساعة وفي مركز شباب، وكمان باقي أفراد الأسرة زي الجد والجدة والأعمام مالهمش حق يشوفوا الطفل”.









وأضافت: “قبل ما ندور على حقوق الأم أو الأب، لازم نفكر في مصلحة الطفل. من حقه يعيش في حضن الأب والأم سوا، مش يعيش يتيم وأبوه على قيد الحياة”.









وأشارت إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية العليا بشأن استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة ليس جديدًا، موضحة أن ما يجب النظر فيه بجدية هو تعديل قانون الرؤية ذاته.