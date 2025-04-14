المشدد 10 سنوات لمسن بحوزته 404 قطعة أثرية في أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مسن، بالسجن المشدد 10 سنوات لحيازته 404 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

تعود وقائع القضية 15903 لسنة 2024 جنايات قسم ثان أسيوط، الى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش بقطاع شرطة السياحة والآثار بأسيوط ، تفيد تردد المتهم " علي . ع . ع " 62 عاما ، مقيم قرية باقور بمركز أبوتيج ، على عدة أماكن دائرة قسم ثان أسيوط لعرض قطع أثرية لبيعها على بعض راغبي الثراء السريع بقصد الاتجار.

ضبط مسن بحوزته 404 قطعة أثرية

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد العميد إبراهيم حمدي يوسف مفتش بقطاع شرطة السياحة والآثار بأسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بشارع الهلالي دائرة القسم ممسكا بيده كرتونه وتمكنت القوة من السيطرة عليه وبتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على 351 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال و 37 تمثال اوشابتي من الفاينس ، و 5 تماثيل من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال ، و3 جعران و مركب من الفخار يعلوه أسد ، و 2 تميمة من الفيانس و حجر أسود جزء من قلادة و رأس قرد من الفخار و 5 تماثيل صغيرة من الفاينس لمعبودات، و تمثال من الجرانيت الوردي ، و وجهين خشبيين ، يشتبه في أثريتهم .وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

تشكيل لجنة لفحص المضبوطات

وأمرت النيابة العامة بأسيوط بتشكيل لجنة برئاسة محمد صدقي عبد الصبور مدير عام آثار أسيوط وعضوية حسن سعد حسن كبير مفتشي آثار أسيوط و مدحت فايز حنا مدير المخزن المتحفي بأسيوط لفحص المضبوطات .

وتبين من معاينة اللجنة للمضبوطات إنها أثرية وترجع إلى العصور اليونانية والرومانية والعصر المتأخر ما عدا 3 تماثيل تقليد الاوشابتي وكذلك آخر تقليد للمعبود جحوتي و جعران تقليد .