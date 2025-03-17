قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع
تعالى نفطر عند أهلى.. سيدة تستدرج زوجها وتحتجزه بعقار في السلام لسبب صادم
محافظة الجيزة تبحث الاستثمار في 400 عين ماء بالواحات البحرية للسياحة العلاجية
الأرصاد تحذر: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس .. درجة الحرارة 34
في ذكرى وفاتها.. عائشة بنت أبي بكر.. أم المؤمنين وأحب زوجات النبي إلى قلبه
مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
الشتا بيودع.. موعد بداية فصل الربيع ونهاية الشتاء
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة ستيبوف في زابوريجيا
تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات.. التحقيق في تشويه وجه طالبة بأكتوبر
مواجهات نصف نهائي كأس مصر ومواعيد المباريات
استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون.. موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب
تشويه وجه طالبة بشفرة حلاقة.. ماذا حدث بمدرسة 6 أكتوبر؟| القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات أسيوط تعاقب طالبا بالإعدام شنقًا أنهى حياة زوجته يوم الصباحية

الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط _ صورة أرشيفية
الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط _ صورة أرشيفية
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، طالب بالإعـ.دام شـ.نقًا بعد قيامه بإنهاء حياة زوجته وفصل رأسها في ثاني أيام زواجهما لشكه في سلوكها بقرية الفيما بمركز الفتح.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة و إيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع القضية رقم 18537 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا من المتهم " محمد . م . ب " 24 عاما ، طالب مقيم قرية الفيما بقيامه بـإنهاء حياة زوجته المجني عليها " أزهار . ع . م " 16 عاما داخل مسكن الزوجية .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز الفتح وتبين وجود المتهم جالسا بصالة شقته بجوار جثة المجني عليها زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بواسطة سكين ملقاة بجوار الجثة .

توصلت تحريات الرائد أحمد هاشم النمر معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح، إلى قيام المتهم بإنهاء حياة زوجته بواسطة آلة حادة مما تسبب في فصل رأسها عن جسدها كما توصلت التحريات إلى أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية .

وأضافت التحريات أن المتهم اعتقد أن زوجته ليست بكرا .
 


وكشف تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري وأجرا الصفة التشريحية لجثة المجني عليها " أزهار . ع . م " وجود جرح ذبـ..حي بأعلى العنق مع فصل للرأس وأعلى العنق والحواف عند مستوى الفقرات العنقية بين الفقرتين الثانية والثالثة وجرحان أفقيان مستويان الحواف سطحيان قطعيان بالوجه ، كما تبين من فحص الجثة موضعيا من القبل أن غشاء البكارة من النوع الحلقي ذو الفتحة المركزية وبه قطوع عند الساعة 3 صباحا وحوافيها دامية دليل على حداثتها.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات جنايات اسيوط محكمة الجنايات عقوبة الإعدام طالب ينهي حياة زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

اجازة عيد الفطر ٢٠٢٥

إجازة عيد الفطر 2025 هل تبدأ الأحد أم الإثنين؟.. الإفتاء تحسم موعدها

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

جانب من الزيارة المفاجئة

إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب

القبض على صاحب محل تعدى على ضابط شرطة بقنا

بيبيعوا بسعر غالي.. الداخلية: القبض على صاحب محل وعامل تعديا على ضابط شرطة بقنا

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر أبريل 2025| هل يصرف قبل إجازة عيد الفطر؟

ترشيحاتنا

غزوة بدر الكبرى

غزوة بدر الكبرى.. المواجهة الأولى بين المسلمين وقريش وانتصار حاسم للإسلام

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء خلال شهر رمضان

مدير الجامع الأزهر: نواصل تقديم وجبات الإفطار للوافدين لتعزيز روح الإخاء في رمضان

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر

بحضور القيادات الدينية والوطنية.. وزير الأوقاف يشهد الاحتفال بذكرى يوم بدر.. صور

بالصور

دراسة: طلاب جيل Z يفضلون العمل "ميكانيكي" عن الذهاب للجامعة

الميكانيكي
الميكانيكي
الميكانيكي

سيارات فاخرة ثمينة تتآكل داخل مرآب سيارات.. صور

السيارات النادرة
السيارات النادرة
السيارات النادرة

احذر.. مخاطر وضع قدميك فوق التابلوه أثناء قيادة السيارة

مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه
مخاطر وضع قدمك على التابلوه

أكذوبة قدرات سيارة تسلا سايبرتراك.. عرضت سائقها للموت غرقًا

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

فيديو

حنان شوقي

رأيت النبي في اليقظة.. أسرار في حياة حنان شوقي

وفاة إحسان الترك

إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد