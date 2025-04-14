3 شهداء ومصابين في قصف لطيران الاحتلال على حي التفاح شرق غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

أبلغ الجيش الإسرائيلي عن حادث دهس على مفترق الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة يقوم بالتحقيق فيها حاليا, وأصيبت مجندة في عملية الدهس قرب الظاهرية، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي المحتل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بأنه تم تنفيذ عملية دهس بالقرب الخليل في الضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مجندة إسرائيلية.

وأكدت التقارير أنه بعد تنفيذ العملية، انسحب سائق السيارة من مكان الحادث.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن قوات الاحتلال توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق في تفاصيل الحادثة.



وأشارت إلى أن سائق السيارة تمكن من الهروب من مكان الحادث قبل وصول القوات الإسرائيلية، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.



وتشهد منطقة جنوب الخليل بين الحين والآخر توترات أمنية.



