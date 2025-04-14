وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا: الوضع في غزة مأساوي ويجب وقف إطلاق النار

قال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي السير في اتجاه السلام ويبدي ازدراء تجاه أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر وزير الخارجية الفرنسي: أدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض أشد العقوبات على روسيا.

أضاف وزير الخارجية الفرنسي: الوضع بغزة مأساوي أكثر من أي وقت مضى ويجب العودة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وتابع : لا يوجد حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي.

كما قالتأنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا: الوضع الإنساني في غزة كارثي وهناك حاجة للعودة إلى وقف إطلاق النار.