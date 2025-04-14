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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم الحاسد في الشرع وكيف نتحصن من عينه؟.. مجدي عاشور يجيب

الحسد
الحسد
شيماء جمال

ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، سؤالا مضمونه “ما حكم الحاسد في الشرع وكيف نحتمي من عينه؟”.

وأجاب مجدى عاشور ، عن السؤال قائلا: إن الحسد صفة مذمومة ، وقد بين القرآن الكريم أنه شَرٌّ ، فقال تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) .

وذلك لأن الحاسد يعترض على قضاء الله وحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِه، مستشهدا بقوله تعالى (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ).

وكشف مستشار المفتي، أن الحاسد آثم شرعًا ، وإثمه على قدر اعتراضه على قضاء ربه سبحانه ، وعلى قدر أذاه لمن حَسَدَهُ . وعليه أن يتيقن أن قضاء الله نافذ ، وأن حسده لن يجلب له خيرا ؛ بل هو شر عليه وعلى غيره ممن يحسدهم، فليتق الله وليرض بقضائه ، ويُكْثِر من قوله تعالى : (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ).

كيف نحتمي من عين الحاسد

وأوضح أنه ينبغي على الإنسان عموما ويدخل في ذلك من كان محسودا أن يداوم على قراءة المعوذتين صباحا ومساءً ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم" أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ" . فَمَن واظب على ذلك يُحفظ بإذن الله .

هل يجوز الكذب خوفا من الحسد

توجّهت سيدة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تسأله فيه عن حكم الكذب في بعض تفاصيل حياتها بدافع الخوف من الحسد، قائلة: “أحيانًا أضطر أكذب علشان محدش يحسدني، هل عليّ ذنب؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة ، أن الكذب محرم شرعًا ولا يجوز اللجوء إليه تحت أي ظرف، حتى لو كان بدافع الخوف من الحسد، مشيرًا إلى ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن التورية مندوحة عن الكذب"، أي أن في التورية فسحة للمؤمن حتى يتجنب الكذب دون أن يقع في الإثم.

ونصح جمعة، بعدم ذكر التفاصيل التي قد تثير الحسد، دون اللجوء إلى الكذب، قائلاً: "لو حد أصر يعرف تفاصيل حياتك، قولي الحقيقة أو استخدمي التورية، لكن بلاش كذب".

وأضاف أن المسلم مأمور بالصدق دائمًا، والكذب يظل محرمًا حتى لو كان في نية صاحبه دفع ضرر الحسد.

دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر

«أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

« أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

كيف نحتمي من عين الحاسد هل يجوز الكذب خوفا من الحسد كيف نحمى أنفسنا من الحسد الحسد حكم الحاسد

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