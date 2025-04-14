قانون الرؤية.. هاجر الشرنوبي توجه نداءً للمسؤولين

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي عن استيائها من قانون الرؤية الحالي، مؤكدة أنه لا يحقق مصلحة الطفل أو الأب، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وانتقدت الشرنوبي السماح للأب برؤية أطفاله لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا وفي مراكز الشباب، وحرمان باقي أفراد الأسرة من رؤية الطفل.



وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة الطفل، مشيرة إلى حقه في العيش بين والديه لا كمن فقد أحدهما وهو على قيد الحياة.



كما أوضحت أن الحكم الأخير بشأن استرداد مسكن الحضانة ليس جديدًا، مشددة على ضرورة تعديل قانون الرؤية بشكل جذري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/KjeXmRSFzz8