خالد الغندور: زيزو يحق له فسخ عقده مع الزمالك دون الرجوع لاتحاد الكرة

قال الإعلامي خالد الغندور ، إن أحمد مصطفى سيد زيزو لاعب الزمالك من حقه فسخ التعاقد مع الأبيض قبل نهاية الموسم الحالي، دون الرجوع لاتحاد الكرة؛ لأنهم ليسوا طرفا في الأزمة.

وأضاف الغندور خلال تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "حسب مصادر في اتحاد الكرة زيزو لديه مستحقات متأخرة لم يحصل عليها منذ شهرين، وخاطب الزمالك ومر أسبوعين ولم يحصل عليها، ويحق له فسخ التعاقد من طرف واحد".

وتابع :"زيزو لا يحق له اللجوء لنا، قبل مخاطبة الزمالك بشكل رسمي ومرور أسبوعين من تاريخ طلبه للحصول على مستحقاته المتأخرة".