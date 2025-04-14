هيثم شعبان وخالد جلال الأقرب لتدريب سموحة خلفًا لأحمد سامي

كشف مصدر بنادي سموحة عن آخر تطورات ملف المدير الفني، خلفًا للمدرب أحمد سامي.

وقال مصدر بنادي سموحة، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "هناك مفاوضات جارية الآن مع الثنائي هيثم شعبان وخالد جلال؛ لتولي تدريب الفريق خلفًا لأحمد سامي".

وأضاف: "الوكيل أنور شلوفة، هو من يتفاوض مع كابتن هيثم شعبان حاليًا، وعرض عليه قيادة سموحة والمفاوضات جارية".

وواصل: "الوكيل كريم أبو سليمان بيتواصل مع خالد جلال مدرب التحدي الليبي، وكلمه وعرض عليه العودة لمصر لقيادة سموحة، وأيضًا المفاوضات جارية".

وتابع: "حتى الآن إدارة سموحة لم تحسم ملف المدرب، ولكن هذا الثنائي هو الأقرب، والمفاوضات جاريه مع الثنائي".

وشدد على أن: "المدرب أحمد عبد العزيز وصلاح أمين هما من يقودان الفريق فنيا حاليا حتى التعاقد مع مدير فني جديد".

واختتم: “أيمن الرمادي خارج الصورة تماما؛ بسبب عدم الاتفاق المادي”.