صلاح عبدالله يشارك جمهوره شخصية شمباشي بالذكاء الاصطناعي

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة لشخصية “الشمباشي” بالذكاء الاصطناعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلاً: "شمباشي وصل لل AI”.

كواليس دور صلاح عبدالله في مسلسل وتقابل حبيب

كشف الفنان صلاح عبدالله كواليس دوره في مسلسل وتقابل حبيب الذي تم عرضه في شهر رمضان 2025.

وأضاف “عبدالله” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العيد فرحة” المذاع على قناة “dmc” الفضائية، أن أدوار الشر دائما تكون مركبة ومعقدة ويكون بها فرصة جيدة للفنان ليظهر قدراته الفنية بشكل أفضل.

وتابع صلاح عبد الله، أن المسلسل كان يتم تصويره واستكمال كتابته مع عرض أولى الحلقات في شهر رمضان، وليس من المستبعد أن يكون تم تغيير بعض المشاهد بعد تفاعل الجمهور مع المسلسل ولكن لم يكن متاكدا من ذلك.