مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور

انطلقت اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وعلومه.

ويرأس المقرأة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية نخبة من كبار القراء، وهم: الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ عزت راشد، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والشيخ عبد المطلب بودي، والدكتور ماهر الفرماوي.

وشهدت المقرأة حضورًا كبيرًا من المصلين وزائري سيدنا الحسين رضي الله عنه، وتأتي هذه المقرأة في إطار دعم وزارة الأوقاف المتواصل لخدمة القرآن الكريم وتيسير سبل تعلمه وإتقانه برواياته المتواترة.