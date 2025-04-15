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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مقرأة لكبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين.. فيديو وصور

مقرأة مسجد سيدنا الحسين
مقرأة مسجد سيدنا الحسين
محمد صبري عبد الرحيم

انطلقت اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برواية البزي عن ابن كثير من طريق الشاطبية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وعلومه.

ويرأس المقرأة القارئ الشيخ طه النعماني، وعضوية نخبة من كبار القراء، وهم: الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ عزت راشد، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، والشيخ عبد المطلب بودي، والدكتور ماهر الفرماوي.

وشهدت المقرأة حضورًا كبيرًا من المصلين وزائري سيدنا الحسين رضي الله عنه، وتأتي هذه المقرأة في إطار دعم وزارة الأوقاف المتواصل لخدمة القرآن الكريم وتيسير سبل تعلمه وإتقانه برواياته المتواترة.

مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير الحسين كبار القراء قرآن كريم قراءة القرآن الكريم

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