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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور باتجاه ميدان لبنان

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
ندى سويفى

شهد طريق المحور في اتجاه ميدان لبنان بمنطقة أكتوبر، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 9 مواطنين بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على الفور إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق، مما أسفر عن إصابة الركاب.

وأسفرت جهود رجال الإسعاف عن نقل المصابين، والذين تنوّعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد، إلى أقسام المستشفى المختلفة، فيما جرى وضع بعض الحالات تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

وأجرت قوات الشرطة المعاينة المبدئية ورفعت آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

في السياق ذاته، جددت الأجهزة الأمنية مناشدتها للسائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والتعليمات المرورية، لا سيما على الطرق السريعة والصحراوية، في محاولة للحد من الحوادث المتكررة، خاصةً في ظل تزايد حوادث الطرق مؤخرًا على المحاور الحيوية مثل طريق أسيوط الصحراوي الغربي، نتيجة السرعة الزائدة وحالة بعض الطرق التي تحتاج إلى تطوير.

ميدان لبنان منطقة أكتوبر مستشفى الشيخ زايد مستشفى الشيخ زايد التخصصي

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