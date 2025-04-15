مصطفى بكري والمحافظ.. حضور كبار الشخصيات عزاء النائب سعداوي ضيف الله

حرص الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على أداء واجب العزاء لأسرة آل ضيف الله، في وفاة النائب سعداوي راغب ضيف الله عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر، قائمة غرب الدلتا والذي وافته المنية أمس الاثنين، وسط حضور لافت من كبار الشخصيات العامة والحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم الاعلامي النائب مصطفى بكري.

الآلاف يشيعون جثمان النائب الراحل

وقد شيع الآلاف من أهالي الإسكندرية جنازة النائب سعداوي راغب ضيف الله في مشهد مهيب غرب الإسكندرية.

كبار الشخصيات العامة في الجنازة

شهدت الجنازة كبار الشخصيات العامة في مصر يتقدمهم نقيب المحامين عبدالحليم علام والاعلامي مصطفى بكري ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبنص اللائحة، فإنه حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

وتنطبق الحالة الأولى على النائب سعداوي راغب ضيف الله، الذي انتخب بنظام القائمة، والذي يعني دخول الاحتياطي مكانه. وبالرجوع لقائمة المرشحين، نجد ان سامى عزوز راغب ضيف الله، هو الاحتياطي للنائب الراحل سعداوي راغب ضيف الله.