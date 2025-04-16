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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور من الرقابة الصحية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

‏أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس حصول مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور على شهادة الاعتماد طبقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة تؤكد الدور الريادي للجامعات المصرية في دعم منظومة الرعاية الصحية، وتقديم نموذج يحتذى به في التطوير المؤسسي والتحسين المستمر، كما يُبرز أهمية التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والقطاع الجامعي لضمان استدامة الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين  رئيس جامعة عين شمس، أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يُعد تتويجًا للجهود المبذولة في تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ويعكس التزام المستشفى بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويزيد من ثقة المواطنين في أداء المستشفى، كما يعزز من مكانتها كمركز طبي رائد ليس فقط على مستوى مصر، بل وعلى مستوى المنطقة.

وثمّن رئيس الجامعة أهمية الشراكة مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وهيئات الاعتماد الوطنية يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الجودة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف ان هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة والمتميزة لفريق العمل تحت قيادة الأستاذ الدكتور علي أنور، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الذي كان له دور محوري في متابعة تطبيق المعايير والإشراف على كافة مراحل التطوير، فضلاً عن تفاني الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، في تنسيق الجهود وضمان استمرارية التحسين المؤسسي.


يذكر أن مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور يضم العديد من الأقسام والتخصصات وهي وحدة الغسيل الكلوي، حضانات الأطفال، وحدة العمليات، وحدة رعاية وقسطرة القلب، بنك الدم، وحدة الطب الطبيعي والتأهيل، وحدة السكتة الدماغية، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة الرعاية المركزة، وحدات الأمراض المعدية والمتوطنة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مستشفى جامعة عين شمس التخصصي

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