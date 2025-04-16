أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح ويشهد ختام سباق بغداد للهجن

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجه

في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد لموسم توريد القمح، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ ، اليوم الثلاثاء ، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية جنوب مدينة الخارجة ، والتى تمتد على مساحة 20 ألف متر بسعة تخزينية تصل إلى 45 ألف طن، يرافقه محمد شريعي، مدير عام التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

أكد الزملوط خلال الجولة على أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحالى، مشدداً على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التوريد ، مشيرا إلى أن هذا الموسم يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي، مع الالتزام بإجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وفى سياق آخر ، وفقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أعلن المحافظ عن زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين ليصل سعر الأردب إلى 2200 جنيه درجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مع توقع وصول إجمالي الإنتاج إلى 875,000 طن بنهاية الموسم.

وأشار الزملوط إلى تشكيل 5 لجان متخصصة تشمل ممثلين من التموين والزراعة وسلامة الغذاء، وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسي في دعم الأمن الغذائي.

وفى سياق متصل ، نظمت مديرية التموين اجتماعات موسعة مع الموردين لعرض خطط العمل ومناقشة التحديات السابقة ، فيما تواصل مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية تنسيق عمليات الحصاد وتجميع القمح، بهدف تسهيل عملية التسويق وتفادي فقد المحصول نتيجة الحشرات.

محافظ الوادي الجديد يشهد ختام سباق بغداد للهجن

في مشهد يجسد أصالة التراث وعراقة الرياضات الصحراوية، أسدل الستار اليوم الثلاثاء على فعاليات "سباق بغداد للهجن والفروسية" بمركز باريس، والذي حظي برعاية وحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، ونائب المحافظ حنان مجدي، وقيادات تنفيذية ومحلية وعدد من مشايخ القرى والعائلات.

شهد سباق البطولة المحلية مشاركة 80 من الهجن، وتنافسًا حماسيًا بإجمالي 5 أشواط، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الإثارة الرياضية وجماليات التراث الصحراوي، إلى جانب توزيع جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى بلغت قيمتها 50 ألف جنيه ، واختتمت الفعاليات بتسليم كأسي البطولة للفائزين في عدد الأشواط وفقًا لزمن الوصول في المضمار.

وقام محافظ الوادي الجديد بتسليم كؤوس البطولة للفائزين بالأشواط الأولى، وتوزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز العشرة الأولى، مشيدًا بالمستوى التنظيمي للسباق والإقبال الجماهيري الكبير الذي يعكس اهتمام أهالي المحافظة برياضة الهجن، مؤكدًا على أن هذه الفعالية السنوية ترسخ مكانة المحافظة التاريخية كوجهة رائدة للرياضات التراثية، وتسهم في تنشيط السياحة المحلية وتعزيز الاقتصاد الإقليمي، بما يتماشى مع رؤية المحافظة في استثمار مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة.

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز شبكات المرافق

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز معلومات شبكات المرافق لمحافظة الوادي الجديد، بحضور وفد محافظة أسوان في إطار التعاون مع محافظة أسوان للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وأعضاء اللجان المختصة بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.

وشهد الاجتماع مناقشة المواصفات الفنية للأجهزة المساحية وأجهزة الرادار المطلوبة، بالإضافة لمناقشة بنود اللائحة المالية والهيكل الإداري لجهاز المرافق.

ووجهت نائب المحافظ بإنهاء كافّة الإجراءات القانونية المنظمة لإنشاء وعمل الجهاز، وإعداد مقايسات المتطلبات والتجهيزات اللازمة، واستمرار التنسيق والعمل وفقًا للجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مضيفةً أنه جار التنسيق لإعداد محاضرة تعريفية للمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية حول خدمات الجهاز ومهامه وأهدافه.

ولفتت الى أنه من المخطط أن يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية بالمحافظة، بما يضمن إمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة ومتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وحوكمة المرافق العامة وميكنتها، وتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها.