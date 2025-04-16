ناقد رياضي: الأزمة بين زيزو والزمالك لم تنتهِ .. فيديو

علق الناقد الرياضي محمود فؤاد، على تقديم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك شكوى ضد إدارة النادي بسبب شعوره بالاضطهاد وعدم الأمان، خاصة بعد توقيعه للنادي الأهلي، إذ قال اللاعب في شكواه أنه تعرض لمضايقات من قبل مجلس إدارة الزمالك والجماهير، وطالب بحمايته من أي تهديدات محتملة.



وقال في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأزمة بين اللاعب وإدارة نادي الزمالك لم تنته بعد.



وأشار إلى أن المجلس أكد أن زيزو وقع للنادي الأهلي وأنه لن يبقى في الزمالك، بدوره، رفض اللاعب التواجد في تدريبات الفريق أو الخضوع للتحقيقات التي كان من المقرر أن تُجرى معه.

وأكد فؤاد أن زيزو قد اشتكى من الفيديو المسيء الذي انتشر داخل ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، مما زاد من توتر العلاقة بينه وبين النادي. وأضاف أن اللاعب يتعرض لمخاوف من التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي وجماهيره.



من ناحية أخرى، يستعد نادي الزمالك لتقديم شكوى ضد اللاعب مدعومة بالأدلة، حيث يزعم النادي أن زيزو أساء له ولإدارة النادي في تصريحاته الأخيرة. يبقى أن هذه الأزمة قد تستمر لفترة، خاصة في ظل الخلاف حول مستحقات اللاعب والتي يصل حجمها إلى 70 مليون جنيه، بحسب تصريحات زيزو ووالده.

