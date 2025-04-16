ترامب يمنع المهاجرين غير المُسجلين من الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مذكرةً تهدف إلى منع المهاجرين غير المسجلين وغيرهم من الأشخاص غير المؤهلين من الحصول على مزايا قانون الضمان الاجتماعي، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة

يحصل بعض العمال غير المسجلين على وظائف باستخدام أرقام ضمان اجتماعي مزيفة أو مستعارة، ويدفعون اشتراكاتهم للضمان الاجتماعي، لكنهم غير مؤهلين للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي بموجب القانون الحالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب أعاد للولايات المتحدة قوتها الصناعية العظمى، وسيعمل على ترحيل كل مهاجر غير شرعي من البلاد.

وأضاف البيت الأبيض أن: "الرئيس ترامب أوضح لجامعة هارفارد أن عليها الالتزام بالقانون، وضرورة عدم تعرض أي طالب للتمييز".

وأكمل البيت الأبيض: "مستمرون في ضبط الحدود، وحققنا أفضل المعدلات في مارس الماضي".