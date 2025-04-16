أهمها للرضع.. فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الأمراض

الكنتالوب"الشمام" من الفواكه الممزة فى فصل الصيف لمذاقه الذيذ، كما أنه يحتوى على عدة فوائد لا يعلنها الكثير من النساء و الرجال وخاصة للاطفال، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الكنتالوب وفقا لموقع إكسبريس.
فوائد الكنتالوب للاطفال والرضع..
1-يعزز مناعة الرضع والأطفال مما يحميهم من التعرض إلى نزلات البرد والأنفلونزا والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعي.
2- الوقاية من الإصابة بأزمات الربو وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.
3-الألياف الغذائية التي توجد في الكنتالوب فإنه يساعد على الوقاية من تعرض الرضع والأطفال إلى اضطرابات الجهاز الهضمي ومن بينها الإمساك.
4-المساعدة على نوم الأطفال والرضع وهذا لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل سريع، إلى جانب أن البوتاسيوم يعمل على تنظيم ضربات القلب.
-من الممكن اضافة الكانتلوب لوجبه طفلك من عمر ٦ شهور.
فوائد الكنتالوب للرجال والنساء..
1-حماية العينين :
يحتوي الكنتالوب علي مادة مضادة للأكسدة تساعد على حماية العينين بجانب احتواءه علي نسبة عالية من فيتامين أ والذي يساهم في تحسين الإبصار.
2-الحماية من الربو:
حيث يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين ج.
3-خفض ضغط الدم المرتفع:
حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يساعد في خفض ضغط الدم.
4-يساعد في عملية الهضم.
5-ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.