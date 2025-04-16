أهمها للرضع.. فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الأمراض

الكنتالوب"الشمام" من الفواكه الممزة فى فصل الصيف لمذاقه الذيذ، كما أنه يحتوى على عدة فوائد لا يعلنها الكثير من النساء و الرجال وخاصة للاطفال، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الكنتالوب وفقا لموقع إكسبريس.

فوائد الكنتالوب للاطفال والرضع..

1-يعزز مناعة الرضع والأطفال مما يحميهم من التعرض إلى نزلات البرد والأنفلونزا والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعي.

2- الوقاية من الإصابة بأزمات الربو وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

3-الألياف الغذائية التي توجد في الكنتالوب فإنه يساعد على الوقاية من تعرض الرضع والأطفال إلى اضطرابات الجهاز الهضمي ومن بينها الإمساك.

4-المساعدة على نوم الأطفال والرضع وهذا لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل سريع، إلى جانب أن البوتاسيوم يعمل على تنظيم ضربات القلب.

-من الممكن اضافة الكانتلوب لوجبه طفلك من عمر ٦ شهور.

فوائد الكنتالوب للرجال والنساء..

1-حماية العينين :

يحتوي الكنتالوب علي مادة مضادة للأكسدة تساعد على حماية العينين بجانب احتواءه علي نسبة عالية من فيتامين أ والذي يساهم في تحسين الإبصار.

2-الحماية من الربو:

حيث يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين ج.

3-خفض ضغط الدم المرتفع:

حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يساعد في خفض ضغط الدم.

4-يساعد في عملية الهضم.

5-ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.