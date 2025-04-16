قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وتونس تناقشان مقترح إنشاء بنك مشترك
تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟
هل أقطع قراءة القرآن وأردد الأذان خلف المؤذن؟.. دار الإفتاء توضح
استخراج البطاقة الشخصية من النت.. الرابط والأسعار
مسيرة إسرائيلية تقصف غرفة سكنية في حي الدواوير جنوبي لبنان
خطة نقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة.. ومطلب وحيد للتنفيذ
الأوقاف: إيقاف عدد من العاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
تنمية المشروعات: دعمنا توفير السلع الغذائية بتمويل 97 مليون جنيه
روسيا.. إحباط هجوم إرهابي على أحد مراكز الترفيه
احجز الآن .. رابط التقديم على شقق الإسكان الجديدة 2025 وسعر المتر رسميا
حماس : جاهزون للتفاوض مرة واحدة على صفقة شاملة تؤدي لوقف دائم لإطلاق النار
شوط أول.. منسي يتقدم للزمالك أمام سموحة في كأس الرابطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أهمها للرضع.. فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الأمراض

.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
رنا عصمت

الكنتالوب"الشمام" من الفواكه الممزة فى فصل الصيف لمذاقه الذيذ، كما أنه يحتوى على عدة فوائد لا يعلنها الكثير من النساء و الرجال وخاصة للاطفال، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الكنتالوب وفقا لموقع إكسبريس.

No photo description available.

فوائد الكنتالوب للاطفال والرضع..

1-يعزز مناعة الرضع والأطفال مما يحميهم من التعرض إلى نزلات البرد والأنفلونزا والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز المناعي.

2-  الوقاية من الإصابة بأزمات الربو وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

3-الألياف الغذائية التي توجد في الكنتالوب فإنه يساعد على الوقاية من تعرض الرضع والأطفال إلى اضطرابات الجهاز الهضمي ومن بينها الإمساك.

4-المساعدة على نوم الأطفال والرضع وهذا لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل سريع، إلى جانب أن البوتاسيوم يعمل على تنظيم ضربات القلب.

-من الممكن اضافة الكانتلوب لوجبه طفلك من عمر ٦ شهور.

No photo description available.

فوائد الكنتالوب للرجال والنساء..

1-حماية العينين :

يحتوي الكنتالوب علي مادة مضادة للأكسدة تساعد على حماية العينين بجانب احتواءه علي نسبة عالية من فيتامين أ والذي يساهم في تحسين الإبصار.

2-الحماية من الربو:

حيث يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين ج.

3-خفض ضغط الدم المرتفع:

حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يساعد في خفض ضغط الدم.

4-يساعد في عملية الهضم.

5-ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض فوائد المنتالوب الكنتالوب للرضع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

بوبيندزا

هاربا إلى الموت.. وفاة بوبيندزا بعد صراع قضائي مع الزمالك

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025

ترشيحاتنا

عاصفة مغناطيسية

الأرض في خطر.. عواصف مغناطيسية تهدد العالم

أزمة زيزو مع الزمالك

بلاغ وتعهد بالحماية.. قصة خلافات زيزو والزمالك

ازمة ناصر ماهر

إيقاف .. وتقليل المستحقات | تفاصيل أزمة ناصر ماهر مع الزمالك

بالصور

أهمها للرضع.. فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الأمراض

.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض
.تعرف على فوائد الكنتالوب للوقاية من هذه الامراض

ازاي تحمي نفسك من سرطان القولون.. نصائح خاصة

القولون
القولون
القولون

نشرة المرأة والمنوعات: مرض الربيع يهاجم العيون.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد.. مضاعفات اضطراب قياس السكر في الدم على المرضى.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد