مصر تستضيف أول بطولة أفريقيا لكرة القدم العلم

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية، إختيار مصر لإستضافة أول بطولة أفريقية لكرة القدم العلم والتي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 20-23 يونيو المقبل.

وقال الإتحاد الدولي ، إن مصر تستضيف أول بطولة قارية للرجال والسيداتت.

وأضاف: " في ظل تزايد نمو لعبة كرة قدم العلم في أفريقيا ، يمثل إنطلاق هذه البطولة خطوة هامة نحو التأهل لبطولة العالم لكرة القدم العلم لعام 2026، كما تعد محطة بارزة في الطريق نحو الظهور التاريخي للعبة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028".

وأكد بيير تروشيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية، أنه مع الإعلان عن أول بطولة قارية ننظمها في أفريقيا، فنحن نخطو خطوة أخرى نحو تطوير اللعبة عالميا ، وفي ظل التطلع قدما نحو الظهور على المستوى الأوليمبي خلال فعاليات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 تسهم البطولات القارية في توفير منصة رائعة لتسريع نمو اللعبة على المستويين القاعدي والنخبوي ، وستكون مصر ستكون مضيفا رائعا ".

وقال: " ستشارك فرق تحت 12 سنة من الأولاد والبنات من دول مصر، غانا، كينيا، ونيجيريا في بطولة قارية لكرة القدم العلم على أن تلعب المباراة النهائية في 23 يونيو .