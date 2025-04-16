بعد وفاة آرون بوبيندزا.. رسالة قوية من أحمد عبد الباسط للجماهير

وجه الإعلامى أحمد عبد الباسط رسالة للجماهير بعد وفاة اللاعب الدولي آرون بوبيندزا، مشيرا إلى أن بعض تعليقات الجمهور بها نوع من الشماتة بسبب ارتباط اسمه بالانتقال للزمالك.

وقال أحمد عبد الباسط: "بعد انتشار خبر وفاة آرون بوبيندزا (الصفقة اللي كانت قريبة من الزمالك)، عمال أشوف بعض التعليقات وآراء فيها نوع من الشماتة وبعضها بيتمنى حدوث الأمر مع لاعبين آخرين، حابب أقول لحضرتك دي كورة وأنت الوحيد الخسران في معادلتها لكن إنك توصل للدرجة دي من الانحطاط وتدعي على حد أو تتمنى الأذى لحد أو تشمت، فأنت لازم تراجع نفسك قبل ما تخسرها".

وأكد الاتحاد الجابوني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة اللاعب الدولي آرون بوبيندزا، وذلك إثر حادث مأساوي أسفر عن سقوطه من الطابق الحادي عشر من مقر إقامته في الصين، حيث كان محترفًا في صفوف نادي تشجيانج بروفيشنال الصيني.

الاتحاد الجابوني يؤكد وفاة بوبيندزا

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد: "بقلوب يعتصرها الحزن، يعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم عن وفاة اللاعب الدولي آرون بوبيندزا.

ويتقدم الاتحاد، إلى جانب أسرة كرة القدم الجابونية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلته وأحبائه في هذا المصاب الجلل".

وكان بوبيندزا قد ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، وبالفعل وقع على عقود انتقاله في الصيف الماضي إلكترونيا، قبل أن يهرب إلى رومانيا، وينضم إلى بوخارست الروماني.