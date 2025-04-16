قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. تفاصيل هامة عن محور الفشن الجديد
قرار رسمي.. تطوير شامل لطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي
حقيقة عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. هجوم بسبب استبعاد معلول من مواجهة صن داونز
عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران | تفاصيل
بينها محمد صلاح.. أحد ملاك نادي داجنهام يحلم بضم 5 صفقات عالمية
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره في سنغافورة سبل تعزيز التعاون
أخبار التوك شو.. استقرار أسعار الذهب والعملات.. ومدبولي يشهد احتفالية هيئة قناة السويس
بالإجماع ..فؤاد بدراوي نائبا لرئيس حزب الوفد
استغلوا مناصبهم.. ضبط رئيس حي ومسؤولين بتهمة الرشوة بالقاهرة
شوبير يطالب اتحاد الكرة بإنقاذ بطولة كأس عاصمة مصر| تفاصيل
طفرة في العلاقات التجارية بين مصر والسعودية.. تفاصيل
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

20 أبريل.. "خريجي الأزهر" تحتفل بالفائزين في مسابقة القرآن الرمضانية بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر
أحمد سعيد

قدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، دعوة إلى الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور الحفل الختامي للمسابقة القرآنية الرمضانية التي تعقدها المنظمة, بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والتي سيتم من خلالها توزيع الجوائز على الفائزين.

ويحضر حفل التكريم قيادات الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ويقام الحفل بقاعة المؤتمرات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها -  بجامعة الأزهر- مدينة نصر،  وذلك يوم الأحد الموافق 20/4/2025 فى تمام الساعة الـ11 صباحًا.

وكانت انطلقت اليوم المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم.

وتم تقسيم المسابقة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

تأتي هذه المسابقة في إطار تشجيع الطلاب الوافدين على حفظ كتاب الله تعالى، والتسابق في أشرف ميدان، وهو ميدان حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه. 

تقدم لهذه المسابقة ما يقرب من ١٠٠٠ متسابق ومتسابقة من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، من  جنسيات مختلفة بقارتي آسيا وأفريقيا، وتستمر اختبارات المسابقة لمدة ثلاثة أيام، ثم يوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، علما بأن هذه المسابقة تتيح الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

وتم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلهم للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة.

وسوف تُعلن نتيجة أسماء الفائزين في نهاية المسابقة، والتي يحصل بمقتضاها الفائزون على جوائز مالية قيمة، يتم توزيعها في حفل كبير، بحضور شخصيات بارزة من الأزهر الشريف.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الحفل الختامي للمسابقة القرآنية الرمضانية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

زيزو

بعد محاولة الحصول على مستند من السفارة الأمريكية.. تفاصيل تحركات زيزو ضد الزمالك قانونيًا

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

بوبيندزا

هاربا إلى الموت.. وفاة بوبيندزا بعد صراع قضائي مع الزمالك

أرشيفية

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

الجوزاء

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 .. تقليل فوضى

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 : تجنب التوتر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: مرض الربيع يهاجم العيون.. أسباب الإصابة بالتصلب المتعدد.. مضاعفات اضطراب قياس السكر في الدم على المرضى.. طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
تعرف على فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال

انتبِه قبل السفر... هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بجلطات الدم أثناء الرحلات الطويلة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة
احذر.. خروج رغوة مع البول قد يكون جرس إنذار لأمراض خطيرة

فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

عندليب ببدلة محمد رمضان

العندليب ببدلة محمد رمضان.. صورة أثارت الجدل وتحرك عاجل من أسرة عبدالحليم حافظ

رنا سماحة وابنها

بحكم المحكمة.. رنا سماحة تعود لمنزل حضانة طفلها وتنشر أول صورة برفقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد