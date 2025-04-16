20 أبريل.. "خريجي الأزهر" تحتفل بالفائزين في مسابقة القرآن الرمضانية بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين

قدمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، دعوة إلى الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور الحفل الختامي للمسابقة القرآنية الرمضانية التي تعقدها المنظمة, بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والتي سيتم من خلالها توزيع الجوائز على الفائزين.

ويحضر حفل التكريم قيادات الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ويقام الحفل بقاعة المؤتمرات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها - بجامعة الأزهر- مدينة نصر، وذلك يوم الأحد الموافق 20/4/2025 فى تمام الساعة الـ11 صباحًا.

وكانت انطلقت اليوم المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم.

وتم تقسيم المسابقة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

تأتي هذه المسابقة في إطار تشجيع الطلاب الوافدين على حفظ كتاب الله تعالى، والتسابق في أشرف ميدان، وهو ميدان حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه.

تقدم لهذه المسابقة ما يقرب من ١٠٠٠ متسابق ومتسابقة من الطلاب الوافدين الدارسين بالمرحلة الجامعية وقبل الجامعية، من جنسيات مختلفة بقارتي آسيا وأفريقيا، وتستمر اختبارات المسابقة لمدة ثلاثة أيام، ثم يوم واحد للتصفية النهائية لتحديد الفائزين بالمراكز الأولى لكل مستوى، علما بأن هذه المسابقة تتيح الفرصة لمن لم يسبق لهم الفوز بإحدى جوائزها في الأعوام الماضية.

وتم تشكيل سبع لجان لإجراء الاختبارات، ثلاث لجان لإجراء الاختبارات للمستوى الأول، ومثلهم للمستوى الثاني، ولجنة واحدة للأصوات الحسنة.

وسوف تُعلن نتيجة أسماء الفائزين في نهاية المسابقة، والتي يحصل بمقتضاها الفائزون على جوائز مالية قيمة، يتم توزيعها في حفل كبير، بحضور شخصيات بارزة من الأزهر الشريف.