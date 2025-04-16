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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم العالمي للفن.. المتاحف تحتفل على طريقتها الخاصة

متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
محمد الاسكندرانى

 يحتفل العالم في شهر إبريل الجاري باليوم العالمي للفن، وهو اليوم الذى يوافق ميلاد الفنان ليوناردو دافنشي ، الموافق 15 إبريل من كل عام ، وفى إطار ذلك تحتفلت المتاحف المصرية بطريقة خاصة عبر إبراز أهم الفنون القديمة.


أفادت إدارة متحف مطار القاهرة صالة 2 ،أن أرتبط الفن بأصل الإنسانية نفسه، فقد كان النظام الذي أنشأه أسلافنا لتجسيد أفكارهم وعواطفهم، ومن أول لوحة كهف إلى آخر قطعة معاصرة، كان الفنان بمثابة وسيلة وشكل ومصدر للتعبير البشري. 

اليوم العالمي للفن 


أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة صالة 2 ، أن الفن قناة اتصال عالمية تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية،عبر مختلف التخصصات الفنية مثل الرسم والنحت والموسيقى والمسرح والرقص أو الأدب، يمكن للفنانين التعبير عن الأفكار والعواطف بطريقة فريدة من نوعها .


فيما احتفلت إدارة المتحف اليوناني الروماني ، بـ يوم الفن العالمي عبر إبراز القيمة الفنية لآله السمسمية ،واصفها إنها  الآلات التراثية التي ارتبطت بفرق السيرة والموالد والاحتفالات الشعبية، خاصة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية. 


أشارت إدارة المتحف ، أنه يُعتقد أن أصولها تعود إلى آلة "الكنارة" الفرعونية، التي كانت تُستخدم في الطقوس الدينية وتُصنع من الخشب وأوتار من أمعاء الحيوانات، وتُعد أحد أقدم أشكال الآلات الوترية في مصر القديمة.


كما روج متحف المركبات الملكية ببولاق ،إحتفالا بهذا اليوم لـ اهتمام أفراد أسرة محمد علي بالعديد من الفنون، وخاصةً الأميرات ومن أشهرهن الأميرة سميحة حسين كامل ابنة السلطان حسين كامل، فكانت رسامة ومؤرخة للأزياء التقليدية المصرية، غير دورها البارز في إنشاء الجمعية المصرية للفنون الجميلة وأتيليه القاهرة، وكانت فنانة تشكيلية ولها العديد من الاهتمامات الثقافية والفنية والأدبية كما برعت في فن النحت ورسم اللوحات الزيتية والتصوير الفوتوغرافي.
 

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