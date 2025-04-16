وزير التموين: البورصة السلعية تمثل خطوة إستراتيجية لضبط الأسواق

استقبل رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمقر الجهاز، حيث جرى عقد اجتماع موسّع لبحث عدد من الملفات ذات الصلة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل البورصة السلعية كأداة محورية في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ما يتعلق بتداول السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مع التأكيد على السعي قدما نحو بذل قصار الجهد لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي وتحقيق الكمية المستهدفة منه لتخفيف العبء عن كاهل الدولة في تدبير العملة الأجنبية. وأشار وزير التموين إلى تقديم كافة سبل الدعم بما يعزز العائد على المواطن والدولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن البورصة السلعية تمثل خطوة استراتيجية لضبط الأسواق، وتعزيز الشفافية، وكسر حلقات الوساطة والاحتكار، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري

من جانبه، أشار الدكتور بهاء الغنام إلى أن جهاز مستقبل مصر يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي ، مؤكدًا أن البنية المتطورة للجهاز تمثل قاعدة داعمة لتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتوزيع التجاري.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين لوضع آليات تنفيذية مشتركة لتفعيل البورصة السلعية وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار في سوق السلع الأساسية.