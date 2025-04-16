قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من غير جدل عقلي.. خالد الجندي يكشف أسهل رد على الملحدين
الزمالك يخطر زيزو بموعد التحقيق .. ويخاطب اتحاد الكرة بشأنه رسمياً
أحمد موسى: بدء المرحلة الأولى لتدريب السائقين على مسار الأتوبيس التردّدي |فيديو
حكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي .. عمرو الورداني يجيب | فيديو
الإسماعيلى يهزم الاتحاد السكندري بهدفين ويتأهل لربع النهائي
الديب أبوعلي: القاهرة لن تتراجع حتى تعيد الهدوء لـ غزة
أحمد موسي: مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر قناة السويس |فيديو
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر أثرت علينا خلال سنة 2024
أسامة ربيع: شراكات مع السعودية والأردن في تطهير الموانئ وصناعة السفن
تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها
أحمد موسى : البحر الأحمر آمن تماما ولا يوجد بدائل لقناة السويس
النيران تلتهم 70 طن ثوم في «جُرن» ببني سويف | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليمية دشنا بقنا تحث الطلاب على المشاركة بمبادرة شجرة باسمك

مبادرة تشجير دشنا
مبادرة تشجير دشنا
يوسف رجب

أطلقت إدارة دشنا التعليمية بـ قنا ، برئاسة طارق نور الدين، مدير عام الادارة، مبادرة "شجرة باسمك" بالمدرسة الرسمية لغات، ضمن مبادرة تشجير المدارس وتحقيق نموذج متميز من النظافة والتشجير فى إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم، لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

بدأت فعاليات المبادرة، بزراعة تلاميذ مدرسة الرسمية لغات، ما يقرب من 500 شتلة داخل فناء المدرسة بسواعد التلاميذ، بجانب وضع لافتات بجوار الشتلات تحمل اسم الطالب ليقوم بريها يومياً ورعايتها.

وقال طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، إن المبادرة تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء عند التلاميذ وتحسين البيئة المدرسية، وذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة ودعم جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار مدير عام إدارة دشنا التعليمية، إلى إنهم يسعون لغرس قرابة 15000 شجرة قابلة للزيادة كخطوة مبدئية داخل كافة مدارس الإدارة التعليمية من خلال نشاط التربية الزراعية بالمدارس مع مراعاة البعد التربوي في المبادرة، وذلك بأن يشارك الطلاب في غرس تلك الأشجار، ومن ثم إلزام نفسه برعايتها والحفاظ عليها.

وأوضح نور الدين، أن المبادرة بجانب ما تحققه من منظر جمالي وتوفير بيئة صحية، تهدف أيضاً لدعم جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بتعليمات من هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا.


قنا تعليمية دشنا شجرة باسمك تشجير المدارس إدارة دشنا التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

الجو هيقلب من بكره.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة للمواطنين

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

صرف 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

غلق محلات بلبن في الجيزة

تشميع بقرار رسمي.. سبب غلق 12 فرع لمحلات بلبن في الجيزة

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شعار الزمالك

بعد رحلة الإحتراف.. نجم مصري على أعتاب العودة إلي الزمالك

ترشيحاتنا

التوتر

كيف تعالج ضغط الدم المرتفع المرتبط بالتوتر ؟

الكوليسترول

طرق طبيعية لخفض الكوليسترول بدون أدوية

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

بالصور

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

شريهان
شريهان
شريهان

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة.. ما أسبابها؟

سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها
سواد الشفايف مشكلة مزعجة ومحرجة .. ما أسبابها

بسبب مبيعات مشبوهة.. كندا تجمد عمل تسلا وتستبعدها

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي
اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

فيديو

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المتهم

طلع بالعربية على الرصيف.. القبض على صاحب فيديو 6 أكتوبر| فيديو

حلا شيحة بالحجاب

اختيار الله خير لي.. حلا شيحة رجعت تاني للحجاب بشكل مفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد