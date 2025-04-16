تعليمية دشنا بقنا تحث الطلاب على المشاركة بمبادرة شجرة باسمك

أطلقت إدارة دشنا التعليمية بـ قنا ، برئاسة طارق نور الدين، مدير عام الادارة، مبادرة "شجرة باسمك" بالمدرسة الرسمية لغات، ضمن مبادرة تشجير المدارس وتحقيق نموذج متميز من النظافة والتشجير فى إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم، لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.

بدأت فعاليات المبادرة، بزراعة تلاميذ مدرسة الرسمية لغات، ما يقرب من 500 شتلة داخل فناء المدرسة بسواعد التلاميذ، بجانب وضع لافتات بجوار الشتلات تحمل اسم الطالب ليقوم بريها يومياً ورعايتها.

وقال طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، إن المبادرة تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء عند التلاميذ وتحسين البيئة المدرسية، وذلك فى إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة ودعم جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار مدير عام إدارة دشنا التعليمية، إلى إنهم يسعون لغرس قرابة 15000 شجرة قابلة للزيادة كخطوة مبدئية داخل كافة مدارس الإدارة التعليمية من خلال نشاط التربية الزراعية بالمدارس مع مراعاة البعد التربوي في المبادرة، وذلك بأن يشارك الطلاب في غرس تلك الأشجار، ومن ثم إلزام نفسه برعايتها والحفاظ عليها.

وأوضح نور الدين، أن المبادرة بجانب ما تحققه من منظر جمالي وتوفير بيئة صحية، تهدف أيضاً لدعم جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بتعليمات من هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا.



