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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا في 24 ساعة.. غرف عمليات بالتموين خلال العيد..مصرع شابين بحادث تصادم

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بمديرية وإدارات التموين خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستعدادات مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عيد الفطر المبارك، مروراً باستقبال المحافظ لوفود كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، ومصرع شابين فى تصادم توكتوك وسيارة أمام قرية السمطا، وتدشين نقابة الأطباء لغرفة عمليات لمتابعة أداء الأطباء خلال العيد، وانتهاءً بمشاركة المحافظ في حفل إفطار جماعى بمدينة قفط وتفقد المرافق الخدمية.

تموين قنا تعلن تشكيل غرف عمليات خلال أيام عيد الفطر المبارك 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، عن تشكيل عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، غرف عمليات فرعية بالإدارات، لإتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة الشكاوي ومواجهة الأزمات الطارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات وزير التموين، ومحافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بإنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار.ز

 استعدادات مكثفة لضمان جاهزية الخدمات خلال عيد الفطر المبارك 

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، وذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير خدمات متميزة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد محافظ قنا، أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية، لضمان توافر الأدوية والأمصال اللازمة مع التزام الأطقم الطبية بمواقعهم خلال هذه الفترة، ومشدداً على ضرورة متابعة المرافق من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتنسيق مع الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

محافظ قنا يستقبل وفود كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك 

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفودًا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في إطار أواصر المحبة والألفة التي تجمع أبناء محافظة قنا، معرباً عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد روح المحبة والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أهمية هذه المناسبات فى تعزيز قيم الوحدة الوطنية.

ضم الوفد نخبة من القيادات الكنسية بالمحافظة، وعلى رأسهم نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والأب مرتس سليمان راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا، إلى جانب السيدة كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، والأخت تريزينا حنا، والقُمص بيسوي ناروز، والقُمص أنطونيوس حلمي، والقُمص رويس ممثلين عن مطرانية قنا نيابة عن الأنبا شاروبيم.

مصرع شابين فى تصادم توكتوك وسيارة أمام قرية السمطا 

لقى شابان مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين توك توك وسيارة ربع نقل، أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ربع نقل أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وتبين مصرع ع.ع  و ع.ح ١٨ عاماً ، أثناء استقلالهم توك توك، أمام قرية السمطا.

لأول مرة .. غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأطباء في قنا خلال عيد الفطر 

أعلن الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بمحافظة قنا ومدير مستشفى قنا العام، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمل الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لأول مرة.

وأوضح الديب، بأن الغرفة ستتولى متابعة سير العمل الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو عقبات تواجه الفرق الطبية، وذلك بالتنسيق الكامل بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة بقنا.

عقب حفل إفطار جماعي.. محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق الخدمية بمركز قفط، فى إطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمرافق المختلفة، حيث اطمأن المحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أهمية تحسين مستوى الأداء لتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

كما حرص المحافظ على أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد نجع علي سالم في كلاحين قفط، حيث التقى عقب الصلاة بأهالي المنطقة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات بالمركز.

قنا عيد الفطر نقيب الأطباء مصرع شابين الوحدات الصحية تموين قنا مدينة قفط

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