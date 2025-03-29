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أخبار قنا| اجراءات مشددة خلال العيد لتوفير السلع.. اعلان الفائزين بمسابقة الرائد المثالى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| اجراءات مشددة خلال العيد لتوفير السلع.. اعلان الفائزين بمسابقة الرائد المثالى

اجتماع محافظة قنا
اجتماع محافظة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الحداث من أبرزها، إعلان مديرية التموين حزمة إجراءات مشددة لتوفير السلع واستقرار الأسواق خلال عيد الفطر المبارك، ومواصلة الوحدات المحلية إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء المعلمين الفائزين بمسابقة الرائد المثالى، كما جرى مناقشة تعزيز وعي الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة.

استعدادا للعيد..تموين قنا يعلن إجراءات لتوفير السلع واستقرار الأسواق 

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بإنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

قنا تواصل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 

نفّذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة قنا ، حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف في مراحله الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ إجراءات فورية ضد أى مخالفة، فى إطار تعزيز هيبة الدولة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وشدّد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة من خلال رصد المخالفات في مهدها واتخاذ إجراءات حاسمة تجاهها، مؤكدًا أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للإجراءات القانونية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانسياق وراء الشائعات حول إمكانية الحصول على استثناءات.

تعليم قنا تعلن أسماء المعلمين الفائزين بمسابقة الرائد المثالى 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، أسماء المعلمين الفائزين في مسابقة الرائد المثالي على مستوى المديرية للمراحل التعليمية الثلاثة فى المسابقة التي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية، تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمود جابر، مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية.

وأسفرت نتيجة المسابقة لمعلمى المرحلة الابتدائية عن فوز وفاء محمد حسن مدرسة الأقباط الابتدائية بنات إدارة نجع حمادى بالمركز الأول، ومرفت محمد على الدين مدرسة نجع غلاب بالقارة إدارة أبوتشت بالمركز الثانى، ومنال محمود حسن مدرسة الفاوية الابتدائية الجديدة إدارة دشنا بالمركز الثالث. 

قنا تناقش تعزيز وعي الشباب لمواجهة الأفكار الهدامة 

عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الأزهر الشريف والكنيسة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الثقافية والفكرية التي تواجه الشباب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأفكار الهدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي، بهدف الحفاظ على شباب الوطن كعماد الأمة والمجتمع.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، بأن تعزيز وعي الشباب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والمدرسة ودور العبادة والمكتبات العامة وقصور الثقافة ومراكز الشباب، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الجهات لمواجهة الأفكار الهدامة التي تهدد استقرار المجتمع، موضحاً أن هذه الأفكار قد تكون ناتجة عن مثقفين يخدمون توجهات معينة أو عن أفراد يهدفون لنشر الفوضى والدعاية السوداء.

قنا مواجهة الأفكار الهدامة تعليم قنا مسابقة الرائد المثالى الأراضى الزراعية

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