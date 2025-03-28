قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أورمان الدقهلية: توزيع كراتين رمضان في 45 قرية
وكيل أوقاف الجيزة لـ صدى البلد: 650 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر | شاهد
ازاي هتكون علاقتي بزوجتي في الجنة مع وجود الحور العين؟.. علي جمعة يجيب
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيدالفطر المبارك
محافظ المنيا يستقبل الفائزة بلقب الأم المثالية ويؤكد: الأم نبع العطاء ورمز التضحية
أخصائية تغذية: كثرة السكريات تزيد الجوع.. وبدائل السكر مضرة بالصحة
طريقة عمل البيتي فور في البيت .. أوفر و أحلى من الجاهز
ارتفاع تاريخي في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتخطى 4500 جنيه بالمصنعية
تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز
الجيش اللبناني يكشف موقع انطلاق الصواريخ على إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للعيد..تموين قنا يعلن إجراءات لتوفير السلع واستقرار الأسواق

تموين قنا
تموين قنا
يوسف رجب


أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، بإنه تم تشكيل مجموعات عمل على مدار الساعة بالمديرية والإدارات التموينية لضمان الرقابة المستمرة على الأسواق، ومتابعة جودة وصلاحية السلع والالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية لضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأن مخزون السلع الأساسية في مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرًا إلى متابعة شركات المطاحن لضمان إنتاج الدقيق المدعم وصرف حصص المخابز بانتظام، بما يضمن توافر الخبز المدعم بشكل مستمر.

كما أوضح القط، بأنه سوف يتم إعادة مواعيد إنتاج الخبز بالمخابز البلدية إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، مع المتابعة الدقيقة لتوافر المنتجات البترولية في محطات الخدمة واسطوانات البوتاجاز بالمحافظة، والتأكد من بيعها بالسعر الرسمي، و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بالكميات المطلوبة.

وأكد وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو الخدمات المقدمة.

وأشار القط، إلى أنه فى إطار حرص المديرية على توفير جميع احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، تم توفير اللحوم والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافةً إلى كعك العيد بالمخابز الحرة وفروع الشركة.


 

قنا عيد الفطر المبارك السلع الغذائية استقرار الأسواق وزارة التموين المخابز الخبز المدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

صورة أرشيفية

متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو

عدلي القيعي

عدلي القيعي: مسؤولو الكرة المصرية استدرجوا الأهلي إلى الفخ

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

فضل الصلاة على النبي 1000

فضل الصلاة على النبي ألف مرة في آخر جمعة من رمضان.. اغتنم 40 مكافأة ربانية لصاحبها

ترشيحاتنا

الطوخي

الجملي هو أملي … قصة رحيل الطوخي ملك السمين

انوسة كوتة

مش مصدقة إنه مات.. أرملة محمد رحيم تحكي تفاصيل وفاته

منة فضالي

سيد الناس صعب ومحمد سامي متميز.. منة فضالي تكشف قصة سماح

بالصور

درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

درة
درة
درة

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات
ارتفاع أسعار السيارات

ماركات السيارات الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية

صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا
صناعة السيارات في أمريكا

فيديو

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

إبراهيم الطوخي

تعليق صادم قبل وفاته| تعليق يدعو بموت إبراهيم الطوخي يُثير ضجة على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد