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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط أجواء روحانية.. أوقاف قنا تحتفل بليلة القدر بمسجد سيدى عبد الرحيم

احتفال ليلة القدر بقنا
احتفال ليلة القدر بقنا
يوسف رجب

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، احتفال مديرية أوقاف قنا بليلة القدر المباركة، وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك عامر، عضوا مجلس النواب، بالإضافة إلى الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وجموع من المصلين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ألقاها الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر التى هي خير من ألف شهر، مشيراً إلى أنها ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين، مع التأكيد على أهمية إحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر.

واختتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ علاء أحمد الدندراوي، إمام مسجد سعود، في أجواء إيمانية مفعمة بالتضرع والخشوع.

وقدم محافظ قنا ، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة القدر، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد محافظ قنا ، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وتعزيز القيم الروحية بين أبناء المجتمع، مؤكداً حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الدينية التى تساهم في ترسيخ روح التسامح والمحبة بين أبناء الوطن.

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