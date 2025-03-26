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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تكرم الحاصلين على مراكز دولية في العلوم واللغة الإنجليزية

الطلاب المكرمين بقنا
الطلاب المكرمين بقنا
يوسف رجب

كرم هاني عنتر الصابر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطلاب الحاصلين على مراكز وميداليات في مسابقة كانجارو الدولية في العلوم واللغة الإنجليزية التي تنظمها وتشرف عليها اديوميتر مصر للمسابقات الدولية والعالمية.
 

شملت قائمة المكرمين، التوأمان علي و هاشم محمد أحمد البدوي الطالبان بمدرسة تحيا مصر التابعة لإدارة قنا التعليمية لحصولهما على الميدالية الفضية والمركز الثاني في المسابقة الدولية ستيمكوساينس لعام ٢٠٢٤ وتأهلهما للمنحة المقدمة من دولة سنغافورة، كما حصل علي محمد أحمد، على وسام التميز وشهادة اتشيفمنت في كانجارو ساينس.

كما جرى تكريم، مكاريوس مينا مكرم الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الفرنسيسكانيات بنجع حمادي لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية هيبو.

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بنبوغ الطلاب الثلاثة و تميزهم العلمي والأخلاقي وإطلاعهم على مختلف المنافسات الإقليمية والدولية التي تنظم ، ومشاركتهم  وحرصهم على التفرد والتفوق من خلال منافسات مسابقة اديوميتر مصر Edumater Egypt التي تؤهلهم لخوض المنافسات العالمية بحسب توجيهات وزير التربية والتعليم و تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وأثنى الصابر، على مساندة أسر التلاميذ الثلاثة لإبنائهم والحاقهم بتلك المسابقات، وكذلك توجيهات العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات التي تدعم التلاميذ وتعزز موهبتهم وتنميها لإخراج جيل واع من المبدعين والموهوبين والمبتكرين.


 

قنا تعليم قنا مراكز دولية مسابقة كانجارو الإنجليزية

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