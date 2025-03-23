مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، بطريق قنا سفاجا بالقرب من كوبرى المعنا العلوى.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث بين دراجة نارية وسيارة ربع نقل، بالقرب من كوبرى المعنا العلوى، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع م. ج وإصابة م. س وجرى متابعة نقل الجثة والمصاب، وتيسير حركة المرور على الطريق.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.