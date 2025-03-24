قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلام الحكومي في غزة: 2.4 مليون فلسطيني مهددون بكارثة غير مسبوقة
أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الإثنين 24 مارس
علامات ليلة القدر كاملة.. ترقبها مغرب اليوم بـ9 أمارات ليلا و3 صباحا
إصابة القائد والجناح.. ضربتان لـ الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الكأس
الزغاريد تحولت لصرخات..مصرع طبيب ووالده وابن عمهم في حادث تصادم بقنا
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع
امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار عاجل بشأنها للطلاب مرضى السرطان
كيف تقوم الحائض ليلة القدر؟.. 5 عبادات تؤديها بدون وضوء
حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس
هل ليلة القدر اليوم في 25 رمضان؟.. راقب القمر والشمس و8 علامات
موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزغاريد تحولت لصرخات..مصرع طبيب ووالده وابن عمهم في حادث تصادم بقنا

الطبيب المتوفى
الطبيب المتوفى
يوسف رجب

دقائق معدودة كانت تفصل الطبيب العائد من العمرة برفقة والده وابن عمهم الفرحين بعودته من الأراضى المقدسة، عن مسقط رأسهم بمركز نقادة جنوب قنا، لاستقبال المهنئين بأداء مناسك العمرة، إلا أن الأحوال تبدلت فى لحظات بعدما اقتحمت سيارة نقل كبير طريقهم ودهستهم بسيارتهم الملاكى، لتصل رحلتهم إلى محطتها النهائية.

زغاريد التهانى تحولت لصرخات

زغاريد التهانى والفرحة التى كانت تملأ منزل الطبيب العائد من أداء مناسك العمرة، تحولت فى لحظات إلى صرخات وأوجاع، بعدما وصلت الأنباء بتعرض سيارتهم، للدهس أسفل سيارة نقل بالطريق الصحراوى، ومفارقته الحياة ووالده وابن عمهم الذى حرص أن يشاركهم فرحة العودة لكنها تحولت إلى لحظة فارقة.

صفحات الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حالة صدمة وذهول، عقب تلقيهم نبأ وفاة طبيب النساء ومرافقيه، والذى يمتاز بين محبيه وأصدقائه بالأخلاق الرفيعة، حيث تحولت الصفحات إلى سرادقات عزاء حزينة على الطبيب الراحل، معددين عبر صفحاتهم جميل صفاته ومواقفه النبيلة.

سرادقات عزاء 

المصيبة لم تقف عند الطبيب العائد من الأراضى المقدسة، فقد تضاعفت آلامها بوفاة والده الطبيب وابن عمهم، الذى أصر على مرافقة والد الطبيب خلال استقبال ابنه، ما حول قرية طوخ بالكامل إلى سرادق أحزان، حزناً على الضحايا الثلاثة الذين يتمتعون باحترام وتقدير أهالى القرية، وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

وكان طريق قنا الصحراوى الغربى، شهد حادث مروع بين سيارة ملاكى وأخرى نقل ثقيل، أمام قرية المراشدة، نتج عنه مصرع مستقلى السيارة الملاكى، عقب دهسها من قبل سيارة نقل ثقيل تريلا.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تصرف النيابة العامة، وتبين وفاة الدكتور طارق عبدالحكيم، أخصائى نساء وتوليد بمستشفى قنا العام، ووالده عبدالحكيم على سليمان، وابن عمهما صلاح حسن سيد " مقيمون بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة"وذلك أثناء عودة الطبيب من مطار سوهاج بعد أداء مناسك العمرة.


 

قنا مركز نقادة زغاريد التهانى الطريق الصحراوى سرادقات عزاء طريق قنا الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

وفاة الدكتور إمام رمضان

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء اجازة العيد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي

الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسمي

بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا

حالة الطقس

تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

موعد اجازه عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

ترشيحاتنا

إبراهيم الهدهد

فساد وإفساد.. إبراهيم الهدهد يحذر من أكل أموال الناس بالباطل

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

الدكتور نظير عياد: الفتاوى تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل الثورة الرقمية

الدكتور علي جمعة

كيف نتلقى ديننا بالطريقة الصحيحة؟.. علي جمعة يجيب

فيديو

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد