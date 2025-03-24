الزغاريد تحولت لصرخات..مصرع طبيب ووالده وابن عمهم في حادث تصادم بقنا

دقائق معدودة كانت تفصل الطبيب العائد من العمرة برفقة والده وابن عمهم الفرحين بعودته من الأراضى المقدسة، عن مسقط رأسهم بمركز نقادة جنوب قنا، لاستقبال المهنئين بأداء مناسك العمرة، إلا أن الأحوال تبدلت فى لحظات بعدما اقتحمت سيارة نقل كبير طريقهم ودهستهم بسيارتهم الملاكى، لتصل رحلتهم إلى محطتها النهائية.

زغاريد التهانى تحولت لصرخات

زغاريد التهانى والفرحة التى كانت تملأ منزل الطبيب العائد من أداء مناسك العمرة، تحولت فى لحظات إلى صرخات وأوجاع، بعدما وصلت الأنباء بتعرض سيارتهم، للدهس أسفل سيارة نقل بالطريق الصحراوى، ومفارقته الحياة ووالده وابن عمهم الذى حرص أن يشاركهم فرحة العودة لكنها تحولت إلى لحظة فارقة.

صفحات الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حالة صدمة وذهول، عقب تلقيهم نبأ وفاة طبيب النساء ومرافقيه، والذى يمتاز بين محبيه وأصدقائه بالأخلاق الرفيعة، حيث تحولت الصفحات إلى سرادقات عزاء حزينة على الطبيب الراحل، معددين عبر صفحاتهم جميل صفاته ومواقفه النبيلة.

سرادقات عزاء

المصيبة لم تقف عند الطبيب العائد من الأراضى المقدسة، فقد تضاعفت آلامها بوفاة والده الطبيب وابن عمهم، الذى أصر على مرافقة والد الطبيب خلال استقبال ابنه، ما حول قرية طوخ بالكامل إلى سرادق أحزان، حزناً على الضحايا الثلاثة الذين يتمتعون باحترام وتقدير أهالى القرية، وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.

وكان طريق قنا الصحراوى الغربى، شهد حادث مروع بين سيارة ملاكى وأخرى نقل ثقيل، أمام قرية المراشدة، نتج عنه مصرع مستقلى السيارة الملاكى، عقب دهسها من قبل سيارة نقل ثقيل تريلا.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تصرف النيابة العامة، وتبين وفاة الدكتور طارق عبدالحكيم، أخصائى نساء وتوليد بمستشفى قنا العام، ووالده عبدالحكيم على سليمان، وابن عمهما صلاح حسن سيد " مقيمون بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة"وذلك أثناء عودة الطبيب من مطار سوهاج بعد أداء مناسك العمرة.



