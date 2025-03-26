بعد رحلة عطاء لخدمة القرآن.. الآلاف يودعون الشيخ حسن عوض الدشناوي بقنا

ودع الآلاف من أبناء دشنا شمال قنا، قارىء الإذاعة المصرية الشيخ حسن عوض الدشناوى، عقب وفاته صباح الثلاثاء، بعد رحلة حافلة بالعطاء فى الإذاعة المصرية والليالي القرآنية بمحافظات مصر المختلفة.

شهدت الجنازة مشاركة واسعة من محبى الشيخ الراحل، وسط حالة من الحزن على فقدان صوت مميز، أمتع مستمعى القرآن الكريم بصوته العذب وإطلالته المميزة خلال الحفلات والمناسبات المختلفة.

وكان الشيخ الراحل، أصيب منذ أيام فى حادث مرورى، استدعى دخول المستشفى، وبعد فترة من العلاج ودع الحياة، تاركاً إرثاً عظيماً من التسجيلات القرآنية وبعض التواشيح الدينية.

يذكر أن الشيخ حسن عوض الدشناوى، من مواليد عام ١٩٥٤ بمركز دشنا ، حفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة، واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية عام ٢٠٠٠م.

وسافر الشيخ الراحل، خلال فترة عمله بالإذاعة إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، لإحياء الليالي القرآنية، فضلاً عن مشاركاته العديدة بالكثير من المناسبات الرسمية والشعبية فى المحافظات المختلفة.