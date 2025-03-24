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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك ويوجه بتعزيز الرقابة بالأسواق

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة برفع حالة الطوارئ، والعمل على توفير كافة الخدمات التي تضمن للمواطنين قضاء عيد سعيد وآمن، فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

إلغاء اجازات الأطباء

وأكد محافظ قنا، أهمية تكثيف جهود جميع القطاعات الخدمية، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مشدداً على جاهزية المرافق العامة، مثل المستشفيات ووحدات الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئة، مع إلغاء إجازات الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما أصدر محافظ قنا، توجيهات بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار، إلى جانب تنظيم حملات يومية مكثفة على المحال التجارية والمخابز لضمان توافر السلع الغذائية والخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة.

تكثيف أعمال النظافة

وأضاف عبد الحليم، بأن أعمال النظافة في الشوارع والميادين سوف تشهد تكثيفًا خلال فترة العيد للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

ووجه عبدالحليم، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشديد الرقابة على أملاك الدولة للتصدي لأي أعمال تعدى أو بناء مخالف خلال عطلة العيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مؤكداً أهمية متابعة مواقف السيارات العامة لضمان انتظام الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى.

تعزيز التواجد الأمنى

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه سيتم تعزيز التواجد الأمني في محيط الحدائق العامة والأماكن الحيوية لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما ستعمل فرق الطوارئ والكهرباء على متابعة حالة الإنارة العامة والتدخل السريع فى حال حدوث أى أعطال لضمان استمرارية الخدمات.

وأوضح محافظ قنا، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة كافة المستجدات والتعامل الفوري مع أى شكاوى أو طوارئ، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم وتحقيق رضا المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

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