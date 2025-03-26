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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عن جاهزية مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز 3064 مسجدًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، فضلاً عن تجهيز 100 ساحة لإقامة صلاة العيد، وذلك وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، إن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، وأن هذه الساحات أصبحت مستعدة لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر لهذا العام.

وأشار  يونس، إلى أنه سوف يتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، بأنه سوف يتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وأوضح يونس، بأنه سوف يتم السماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد والساحات، بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك.



 

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