لأول مرة .. غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأطباء في قنا خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بمحافظة قنا ومدير مستشفى قنا العام، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمل الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لأول مرة.

وأوضح الديب أن الغرفة ستتولى متابعة سير العمل الطبي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بهدف ضمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو عقبات تواجه الفرق الطبية، وذلك بالتنسيق الكامل بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة بقنا.

وأضاف أن مستشفى قنا العام رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر، حيث تم منع الإجازات للأطقم الطبية والمعاونة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، إضافة إلى المتابعة المستمرة لرصيد بنك الدم لضمان تلبية أي احتياجات طارئة.

وأكد نقيب أطباء قنا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين خلال العيد.

يُذكر أن مديرية الصحة بقنا أعلنت عن جاهزية جميع المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة.