قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة كبرى تلوح في الأفق .. إسرائيل تقترح هدنة طويلة وحماس تضع شروطها
سر الحياة السعيدة.. سامح حسين يكشفه في «ضرس العقل» ويُحذّر من هذا الفخ |شاهد
الزمالك يتجه إلى جنوب أفريقيا بطموح التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية
كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
بعد غياب طويل .. أنوشكا تفاجئ جمهورها بقرار جديد | خاص
مظاهرات حاشدة في أوروبا لإحياء يوم الأرض الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان على غزة
يمين بالله ضحكوا علينا .. أحمد كشك يمازح جمهوره بشأن موعد عيد الفطر
مفاجأة | ماذا عن طقس الأيام القادمة في عيد الفطر المبارك؟ .. تفاصيل
دعاء يوم 30 رمضان.. كلمات تغفر ذنوبك وتجبر بخاطرك
سيطرة أمنية ومشاركة خجولة للمرأة.. ماذا تعرف عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة؟
لأول مرة .. غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الأطباء في قنا خلال عيد الفطر
أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب حفل إفطار جماعي.. محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط |صور

جولة مدينة قفط
جولة مدينة قفط
يوسف رجب

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق الخدمية بمركز قفط، فى إطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمرافق المختلفة، حيث اطمأن المحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أهمية تحسين مستوى الأداء لتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

كما حرص المحافظ على أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد نجع علي سالم في كلاحين قفط، حيث التقى عقب الصلاة بأهالي المنطقة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات بالمركز.

وعقب انتهاء الجولة، شارك الدكتور خالد عبد الحليم العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط في حفل إفطار جماعي، وسط أجواء تملؤها روح المحبة والتعاون والانتماء، وخلال الحفل، هنّأ المحافظ الحاضرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والعمل خلال فترة إجازة العيد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، في كلمته أن الجميع يعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك، وهو خدمة المواطن القنائي وتوفير حياة كريمة تليق به.


 

قنا حفل إفطار جماعى مركز قفط المرافق الخدمية عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

ترشيحاتنا

الصيام

أسافر إلى مصر وأصل قبل المغرب فهل أصوم أم أفطر؟ الأزهر للفتوى يجيب

شيخ الأزهر

المفتي يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

دعاء استقبال عيد الفطر

دعاء استقبال عيد الفطر.. ودع رمضان بهذه الأدعية الجامعة للخير

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

جمال شعبان: الإفراط في تناول كعك العيد يصيبك بأمراض خطيرة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

خالد الصاوي
خالد الصاوي
خالد الصاوي

فيديو

محمد رمضان

الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

هالة صدقي

هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

نشوى مصطفى

نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد