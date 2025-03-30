عقب حفل إفطار جماعي.. محافظ قنا يتفقد المرافق الخدمية بمركز قفط |صور

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية شملت عددًا من المرافق الخدمية بمركز قفط، فى إطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر، رئيس مركز ومدينة قفط.

وتضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمرافق المختلفة، حيث اطمأن المحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد أهمية تحسين مستوى الأداء لتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.

كما حرص المحافظ على أداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد نجع علي سالم في كلاحين قفط، حيث التقى عقب الصلاة بأهالي المنطقة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات بالمركز.

وعقب انتهاء الجولة، شارك الدكتور خالد عبد الحليم العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط في حفل إفطار جماعي، وسط أجواء تملؤها روح المحبة والتعاون والانتماء، وخلال الحفل، هنّأ المحافظ الحاضرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود والعمل خلال فترة إجازة العيد لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، في كلمته أن الجميع يعمل كفريق واحد لتحقيق هدف مشترك، وهو خدمة المواطن القنائي وتوفير حياة كريمة تليق به.



