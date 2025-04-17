الرئيس الروسي: يجب الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأكيده أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي من أصول روسية، أليكس تروفانوف، من قطاع غزة، أصبح ممكنا بفضل "العلاقات الممتدة والعميقة بين روسيا والشعب الفلسطيني".

وأكد بوتين، أن "روسيا ستبذل كل ما بوسعها من أجل تأمين عودة باقي الأسرى من غزة.

والتقى بوتين تروفانوف، الذي كان محتجزا في قطاع غزة وأُطلق سراحه في فبراير الماضي.

وهنأ بوتين تروفانوف وأسرته على إطلاق سراحه، وقال "علينا إبداء الامتنان لقيادة حركة حماس على الالتقاء معنا في منتصف الطريق والقيام بهذا التصرف الإنساني، حيث جرى إطلاق سراحك".