مدبولي: نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة رغم التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم البدء في مناقشة موازنة العام المقبل، مضيفا:" اعلم حجم التحديات التي تم إثارتها ".

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" إذا نظرنا للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة من عام ماضي نشعر بتواجد تقدم كبير وهناك رؤية للعام المقبل وهناك خطة متواجدة الدولة ملتزمة بها رغم كل التحديات ".



وأكمل مصطفى مدبولي :" نستمع إلى كل الآراء فيما يتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي ونستوعب كل الاراء ".

ولفت مصطفى مدبولي :" رغم كل التحديات التضخم في مسار نزولي والفائض الاولي الذي حققناه في التسع شهور من العام الحالي جيدة وكل مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بالصورة التي خططنا لها ".

وتابع مصطفى مدبولي:" هناك تركيز على مؤشرات التنمية البشرية ". مضيفا:" نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة رغم التحديات المتواجدة ولدينا كل السيناريوهات الممكنة ".